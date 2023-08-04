Orgazm Nedir?

Orgazm, cinsel uyarılma sonucunda beynin verdiği yanıt olarak tanımlanabilir. Sevişme aşamasında cinsel açıdan uyarımın sonunda vajina istemsiz olarak kasılmaktadır. Kadınların orgazmı daha karışık ve komplike bir durum olduğundan ise günümüzde bile halen tartışılan bir konudur. Kadınların orgazma ulaşması oldukça komplikedir ancak imkansız değildir. Özellikle baskı altında olan ya da toplum açısından kapalı bir toplum yapısına sahip alanlarda yetişen kadınlarda orgazm olamama sorunu daha yaygın olarak görülmektedir. Bu noktada bilinmesi gereken, her kadının biyolojik olarak orgazma ulaşabilecek bir yapısının olduğu ancak bunun tamamen beyinsel olduğudur. Erkeklerde durum daha mekanik iken, kadınlar fiziksel olarak cinsel uyarım almış olsalar dahi şayet gerçekleşen durumdan hoşlanmıyor ise ya da korku, kaygı gibi durumlar söz konusu ise orgazm olmaz.

Kadınlar Erkeklerden Daha Yoğun Orgazm Yaşar!

Kadınlar ilişki sırasında ya da mastürbasyon aşamasında üst üstte ya da kısa aralıklarla orgazm yaşama şansına sahiptir. Ancak erkekler bir kere orgazm olduktan sonra belirli bir süre bekleyip ancak ondan sonra yeniden orgazm olma durumundadır.

Bunun dışında kadınlar herhangi bir fiziksel temas olmasa dahi hayal ve düşünceler ile orgazma ulaşabilirler. Bu aşamada dahi kadınların orgazmın fiziksel olarak mekanik bir uyarımdan çok düşünce ve beyin ile daha yakından ilgili olduğu anlaşılabilir.

Ancak bir erkeğin orgazma ulaşabilmesi için penise yapılan bir uyarım olması şarttır.

Kadınlar boşalır mı?

Erkekler gibi kadınlar da cinsel uyarım neticesinde boşalma yaşamaktadır. Mastürbasyon ya da cinsel ilişki neticesinde vajinadan gelen sıvı ile orgazma ulaşıldığı anlaşılabilir.

Cinsel uyarı nedir?

İnsanların beyni, cinsel uyarıları genital bölgeleri aracılığı ile alır. Bunun neticesinde de kişisel arzular ve öğrenilmiş deneyimler ile vücut buna cevap verir. Kadınlarda cinsel uyarı ve bunun neticesinde yaşanan orgazm, herhangi bir fiziksel uyarım olmadan da yaşanabilir. Yani, kadınlar yalnızca düşünce yolu ile orgazma ulaşabilmektedir. Günümüzde herhangi bir sağlık ya da psikolojik sorunu olmayan her erkek orgazma ulaşabilirken, orgazma ulaşabilen kadınların sayısı oldukça enderdir. Ancak orgazm olma, kadınların öğrendiği bir reflekstir. Cinsel terapi ile ya da kazanılan deneyimlerle kadın orgazm olmayı öğrenebilir.

Kadınlar nasıl orgazm olur?

Cinsel uyarım sırasında bir gerilim oluşur ve bu gerilim bir yerden sonra ani olarak boşalır. Orgazm sırasında hafif bir bilinç bulanıklığı yaşanabilir. Kadınların büyük bir kısmı ise uyku sırasında orgazm olmaktadır.

Kadınlarda orgazm olmayı kolaylaştıran faktörler nelerdir?

Klitoris orgazmı sağlamaya çalışmak ve klitorisi uyarmak

Meme ve meme uçlarının uyarımını yapmak

Çeşitli fanteziler ya da hayal kurma

Hipnoz gibi faktörlerle orgazm olma kolaylaştırılabilir.

Kadınlar orgazm olduklarını nasıl anlarlar?

Kadınların bir kısmı da orgazm olabilirken bunu fark etmekte güçlük çekebilir. Orgazmın en önemli belirtilerinden biri, kadının sakinleşmesidir. Kadınlar çeşitli filmlerde ya da görüntülerde gördüğü aşırı ve abartılı orgazmı yaşamadıkları için orgazm olmadıklarını düşünebilir. Ancak orgazmın yoğunluğu tamamen kişiye ve cinsel ilişkiye bağlıdır. Bu sebeple yaşanan orgazmı fark etmemek mümkündür.

Orgazm belirtileri ise:

Vajinanın iç dudaklarının pembeden kırmızıya dönmesi

Vajinada meydana gelen ritmik kasılmalar (pelvik çizgili kaslar)

Rahim kasının kasılması

Anal sfinkter kasılması

Süt hormonu salınımı

Orgazm yaşandıktan sonraki belirtiler:

Meme uçlarında rengin giderek soluklaşması

Vajinal nabız dolgunluğunda artış

Kadının sakinleşmesi, kısa bir süre boyunca cinsel ilişki arzulamaması

Orgazm olmanın biyolojik belirtileri:

Orgazm olduktan sonra, klitoristte kabarma meydana gelir.

Vajinanın büyük dudaklarında incelme görülür.

Vajinanın küçük dudaklarında genişleme ve renk değişimleri gözlemlenir.

Vajinaya giden kan aşısı artar.

Pelvik çizgili kas kasılmaları sebebiyle dışta üçte birlik bölümde (orgazmik platform) ritmik kasılmalar mevcuttur.

Rahim, pelvise doğru yükselir. Düz kaslar, bir anda kasılır.

Rahim ağzı orgazmdan sonra yaklaşık olarak 30 dakika kadar genişler.

Orgazma ulaşmanın diğer belirtileri ise:

Orgazm başlarken kadının solunum hızı maksimumdadır.

Kan basıncı orgazma başlarken en yüksek seviyededir. Daha sonra ise gittikçe azalır.

Kalp hızı da aynı şekilde orgazma başlarken en yüksek seviyede iken daha sonra azalır.

Orgazm sırasında kadınlar ateş basmasına benzer bir his yaşar. Cilt kızarıklığı meydana gelir.

Orgazm sırasında kadınların sırt, bel ve göğüs bölgesi terlemeye başlar.

Memelerde ise +0,5-1 cm uzama, +0,25-0,5 cm’lik tabanda genişleme meydana gelir.

Meme uçlarında meydana gelen kızarıklar hızla azalır. Meme uçları buruşur. Şayet kadın orgazm olmaz ise meme uçları daha yavaş küçülmeye başlar ve buruşma meydana gelmez.

Kadınlar orgazm olurken kontrol edemedikleri iniltiler çıkarmaktadır.

Hamile kalabilmek için orgazm olmak gerekir mi?

Gebe kalabilmek için orgazm olmak gerekmez. Orgazm gerçekleşmeden de gebe kalınabilir. Ancak yapılan araştırmalar, orgazm olmanın gebe kalmayı kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır.