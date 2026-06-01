Sınav döneminin gelmesiyle birlikte öğrenciler üzerindeki baskı giderek artıyor. Uzmanlar, sınav kaygısının doğru yönetilmediğinde performansı olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Güven Hastanesi, Ankara Çayyolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Doktor Özge Çelik Büyükceran, sınav kaygısının normal sınırlar içinde kaldığında faydalı olabileceğini, aşıldığında ise ciddi sorunlara yol açabileceğini vurgulayarak değerlendirmelerde bulundu.

"Az miktarda kaygı performansı artırabilir"

Uzman Doktor Özge Çelik Büyükceran, sınav kaygısının beynin doğal bir tepkisi olduğunu belirterek, "Az miktarda kaygı performansı artırabilir. Ancak kaygı çok yükseldiğinde dikkat dağınıklığı, unutkanlık, uykusuzluk ve motivasyon kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilir" diye konuştu.

Kaygının sınavı bir öğrenme deneyimi değil, kişisel değerin ölçütü olarak algılandığında zararlı bir hal aldığının altını çizen Büyükceran, bu noktada ailelerin tutumunun belirleyici rol oynadığını söyledi.

Çocuğa karşı doğru ifadeler çok önemli

Ailelerin sıkça yaptığı hatalardan birinin çocuğu yalnızca sonuç üzerinden değerlendirmek olduğunu dile getiren Büyükceran, "Kaç net yaptın?’ yerine ’Çalışma düzenini koruyabildin mi?’ ya da ’Elinden geleni yapabildin mi?’ gibi ifadeler çocuk üzerinde çok daha sağlıklı bir etki oluşturur" ifadelerini kullandı.

Çocuğun ortaya koyduğu çabayı fark edip desteklemenin özgüven ve iç motivasyonu güçlendirdiğini vurgulayan uzman, baskıcı tutum yerine teşvik edici bir yaklaşımın önemini bir kez daha altını çizdi.

"Sınav öncesinde birkaç dakika kontrollü nefes almak da oldukça etkili olabilir"

Kaygıyla başa çıkmak için uygulanabilecek somut yöntemlere değinen Büyükceran, "Son gece yoğun çalışmak yerine planlı ve sürdürülebilir bir program oluşturmak kaygıyı ciddi ölçüde azaltır. Sınav öncesinde birkaç dakika kontrollü nefes almak da oldukça etkili olabilir" şeklinde konuştu.

Uyku, beslenme ve kısa molaların zihinsel performans için kritik öneme sahip olduğunu hatırlatan uzman, öğrencilerin kendilerini dinlenmekle de desteklemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

"Profesyonel destek alınması faydalı olabilir"

Özge Çelik Büyükceran, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Kaygı hali günlük işlevselliği bozuyor ve uzun süre devam ediyorsa profesyonel destek alınması faydalı olabilir. Bazen bu belirtiler yalnızca sınav baskısıyla değil, altta yatan farklı psikolojik süreçlerle de ilişkili olabilir."

Büyükceran, sınav sürecinin daha sağlıklı geçirilebilmesi için öğrencilerin kendilerine zaman tanımaları, mükemmel olmak zorunda olmadıklarını hatırlamaları ve sürece güvenmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.