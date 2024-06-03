Bursa’da Orhaneli Belediyesi ve Halk eğitim merkezi tarafından düzenlenen çocuk şenlikleri Karagöz piknik alanında yapılacak.

Orhaneli Belediyesi ve Halk eğitim merkezi işbirliği ile yapılacak olan çocuk şenlikleri, Bursa’nın Orhaneli ilçesinde gerçekleşecek. Çocuk şenlikleri, sihirbaz, kukla, palyaço ve Hacivat-Karagöz oyunlarının eşliğinde ’bubble show’ muhteşem gösterileriyle devam edecek. Etkinliklerle ilgili açıklama yapan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayyır, "Bu hafta cuma günü yapacağımız çocuk şenliklerimize tüm halkımız ve çocuklarımız davet ediyoruz" dedi.