2022 yılında ihalesi yapılarak inşaatına başlanan Orhangazi’deki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindi. Orhaneli, İznik ve Karacabey’deki arıtma tesisleri ile birlikte ihalesi yapılan ve toplamda 40 milyon 500 bin avroluk yatırım olan arıtma tesisi ile birlikte Orhangazi’deki arıtmanın kapasitesi tam 3 kat artırılmış olacak.

Orhangazi, Orhaneli, İznik ve Karacabey ilçelerinin yanı sıra kent merkezinin daha güçlü bir altyapıya kavuşturulması amacıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağlanan 40 milyon 500 bin euroluk dev yatırım olan Orhangazi İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde inşaat çalışmalarında sona geliniyor.

Yapımına 2022 yılında başlanan Orhangazi’de İznik Gölü sahiline yakın bir noktada yer alan günlük 17 bin metreküp kapasiteli mevcut arıtma tesisine ilave olarak inşa edilen yeni arıtma tesisinde çalışmalar büyük oranda tamamlandı. BUSKİ tarafından yapılan arıtma tesisinde inşaat çalışmalarının eylül ayına kadar tamamlanıp yeni arıtma tesisinin de eylül ayında devreye alınması bekleniyor.

Orhangazi’de 2014 yılında devreye alınan ilk arıtma tesisinin günlük arıtma kapasitesi 17 bin metreküp. Yeni devreye alınacak olan arıtma tesisi ile birlikte ilave 34 bin metreküp ile toplam arıtma kapasitesi günlük 51 bin metreküpe çıkarılmış olacak. Proje kapsamında Orhangazi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi günlük 17 bin metreküpten 51 bin metreküpe, İznik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi de günlük 9 bin metreküpten 24 bin metreküpe çıkarılacak.

İznik Gölü’ne ve çevreye büyük değer katacak olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ne gelecek olan altyapılar arasında Gedelek de yer alıyor. Yıllardır turşu üretiminin yapıldığı Gedelek’te bulunan tesislerin atıkları ile mahallenin tüm atıkları da Gedelek Terfi Hattı ile yeni devreye alınacak olan arıtma tesisine getirilip burada arıtılacak.

Orhangazi’deki Arıtma Tesisi, Orhaneli ve İznik’teki yatırımlarla birlikte toplamda 40 milyon 500 bin euroluk bir tesis olarak tarihe de geçmiş olacak.