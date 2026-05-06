

Olay saat 00.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. 2 yaşındaki Eymen G., ranza üzerinde zıplayarak oynamaya başladı. O sırada dengesini kaybeden çocuk kafa üstü yere düştü. Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırık olduğu tespit edilen çocuk, annesi Şeyma G.'nin kucağında ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

