Vatandaşlar, can dostlarına sahip çıkmayan belediye ekiplerine tepki gösterdi. İnsanın içini ürperten anlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesinde meydana geldi. Okuldan evine dönmek isteyen ilkokul öğrencisi, kaldırımdan yürüdüğü esnada etraftaki başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Ayağı takılan öğrenci, kaldırımla park halindeki kamyonetin arasına düştü. Çevredeki başıboş 4 adet köpek, çocuğa saldırdı. Çocuğun kendisini toparlaması ve bağrışıyla korkan köpekler dağıldı. Yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayağa kalkan çocuk, daha sonra yoluna devem etti.

Orhangazi Belediyesi ekiplerine tepki gösteren vatandaşlar, can dostlarına sahip çıkılmasını istedi.