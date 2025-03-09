İddiaya göre; Mahmutköy kavşağından Çamlıca köyü istikametine giden tali yoldan geçerken, ormanlık alanda park halinde bulunan kamyonette bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kamyonetin sürücü koltuğunda bulunan Erdoğan S.’yi (52) başından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Erdoğan S.’nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.