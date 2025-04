OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2 ADET YER KİRALANMASI İŞİ

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait gayrimenkullerin kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.



Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 66 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 16 numaralı (9,50 m²) dükkânın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.750,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 13.950,00.-TL

Mülkiyeti Belediyemize ait; 5818 ada 65 parsel Osmangazi İlçesi Orhanbey Mah. 6. Uçak Sk. Nilüfer Köylü Pazarı No:10 adresindeki 80 numaralı (6,30 m²) dükkanın 5 yıllığına kiraya verilmesi işi;



Tahmini Aylık Kira Bedeli: 7.400,00.-TL+KDV

Geçici Teminat Bedeli: 13.320,00.-TL



İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 29.04.2025 Salı Saat: 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 28.04.2025 Pazartesi 17.00’a kadar



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgâh Belgesi

c) Tebligat için yazılı adres beyanı

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname

f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

g) Adli sicil kaydı

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekâleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekâletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan



Not: İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı verilmemiş olan istekliler katılabilir.

2. sıralı ilanda mevcutta kiracı bulunmaktadır.

Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname satış bedeli: 2.000,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.