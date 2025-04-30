Olay Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye atan Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği, plakasını bezle kapatan motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Eren Ş.(21) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye 40 bin TL cezai işlem uygulandı.

Muhabir: Şerife öz