İNEGÖL’ÜN 3’TE 1’İ HİZMET ALDI

İnegöl Devlet Hastanesi 2025 yılı Mart ayı hizmet rakamları belli oldu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde 2025 yılı 1-31 Mart tarihleri arasında poliklinik ve acil serviste ayakta tedavi gören hasta sayısı toplam 100 bin 585 oldu. İnegöl’ün 2025 yılı nüfusu baz alındığında nüfusun 33,95’ine hizmet verilmiş oldu.

POLİKLİNİK VE ACİL HİZMET SAYISI

İnegöl Devlet Hastanesi'nde Mart ayında poliklinik hizmeti alarak ayakta tedavi gören hasta sayısı 47 bin 214, acil servis hizmeti alan hasta sayısı ise 36 bin 915 kişi olarak kayıtlara geçti. Servislerde yatarak tedavi gören toplam hasta sayısı bin 360. Diğer hizmetlerden yararlanan toplam hasta sayısı 14 bin 686. 1-31 Mart arası hizmet alan toplam hasta sayısı 100 bin 585. Bu rakamın İnegöl nüfusuna oranı %33,95 ve %17.3'ü İnegöl dışından gelerek hizmet aldı.

HER GÜN 42 AMELİYAT!

Ayrıca İnegöl Devlet Hastanesi'nde Mart ayında toplam 831 ameliyat yapılırken, günde ortalama 42 ameliyat gerçekleştirildi.

10’DA 1’İ RANDEVUYA GELMEDİ

1-31 Mart tarihleri arasında İnegöl Devlet Hastanesinde toplam açılan MHRS randevu sayısı 30 bin 750. Alınan MHRS randevu sayısı 29 bin 17. Randevu alıp gelmeyen hasta sayısı ise, 3 bin 249. Randevu alıp gelmeyenleri oranı %11.1. Alınmayan MHRS randevu sayısı bin 733, %5.6 alınmadı. Atıl kapasite 4 bin 942, %16.1. MHRS dışı muayene olan ekstra hasta sayısı 19 bin 319, MHRS muayenesinin %69.4 fazlası. Toplam Sağlık Kurulu muayene sayısı 413.

NE KADAR SEVK YAPILDI?

1-31 Mart arasında acilden sevk edilen toplam hasta sayısı 231. Sevk edilen/toplam acil hasta sayısı oranı % 0,60. % 48’i koroner anjiyografi endikasyonu ile sevk edilen kardiyak hastalıklar, % 33’ü nörolojik hastalıklar, %19’u kompleks travmalar ve diğerleri.