Kaza İnegöl'ün kırsal Hamzabey mahallesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücü Bayram T.(26) yönetimindeki 34 RY 5266 plakalı otomobil ile Sürücü Özgür Ş.(28) yönetimindeki 16 AEB 817 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 RY 5266 plakalı otomobil, park halindeki 5 motosiklet ve 16 PH 466 hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücüler ile 34 RY 5266 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Efe Ö.(17) ve Metin G.(20) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.