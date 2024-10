OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ

Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait Panayır Mahallesinde bulunan arsanın satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.



Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 12037 ada 5 parselde bulunan arsa nitelikli (3.588,77 m²) gayrimenkulün satılması işi;

Tahmini Satış Bedeli: 39.476.470,00 TL

Geçici Teminat Miktarı: 1.184.295,00 TL

İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhale Tarih ve Saati: 31.10.2024 Perşembe Günü Saat: 14.00

Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 30.10.2024 Çarşamba Günü 17.00’a kadar



İhaleye iştirak edecek olanlar; herbir ihale şartnamesi ve eklerini 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında satın alabilir ve istekliler tarafından, istenilen belgeler ve teklif mektupları en geç 30 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/BURSA) adresindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne makbuz karşılığında teslim edilir. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

*Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

*İç Zarf: Dış zarfın içinde istenen diğer evraklar ile teslim edilecektir. Teklif mektubundan oluşur. 35/a maddesine göre hazırlanacak teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilecektir. Bütün belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli tarafından imzalanacaktır. İhale komisyonu tarafından uygun bulunulduğu yerde; ihaleye teklif sunacak gerçek veya tüzel kişilerden, geçerli tekliflerden en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihaleye ait şartname ve eklerinde belirtilen kriterlere göre ihale sonuçlandırılır.

*İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler ve belgeler herhangi bir sebeple geri alınamaz.



İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:

Gerçek Kişiler;

a) Nüfus Kayıt Örneği

b) İkametgah Belgesi

c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

d) Tebligat için yazılı adres beyanı

e) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

f) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

g) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü

h) Şartname alındı makbuzu

i) Teklif mektubunu içeren iç zarf

j) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

Tüzel Kişiler;

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) Ticaret Sicil Gazetesi

d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname

f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,

g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

h) Şartname alındı makbuzu

i) Teklif mektubunu içeren iç zarf

j) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan



Not: İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı verilmemiş olan istekliler katılabilir.

Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname satış bedeli: 1.000,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.

Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.