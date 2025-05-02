Gram altın 4070 lira seviyesinden alıcı bulurken, satış fiyatı 4128 liraya yükseldi. Yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar altının gramı 3720 liradan alınırken, satış fiyatı 3924 liraya ulaştı.

Özellikle takı ve ziynet amaçlı tercih edilen 14 ayar altın, alışta 2230 lira, satışta ise 3174 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları da yükselişte; alış fiyatı 6667 lira, satış fiyatı ise 6733 lira olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın da piyasada 6585 liradan alınıp 6651 liradan satılıyor.

Yarım altın 13334 liradan alınırken, satış fiyatı 13467 liraya çıktı. Tam altın ise 26586 lira alış, 26810 lira satış fiyatıyla tezgâhlarda yerini aldı.