Gençlerin buluşma noktası olacak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe hizmete girdi. Gençlere ilk kahve servisini Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı.

Osmangazi Belediyesi, misafirlerine geniş bir kitap koleksiyonu sunan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ile ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacak olan Genç Kafe’yi hizmete açtı. Osmangazi Meydanı’nda iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin eski Milli Eğitim Bakanlarından Hasan Ali Yücel’in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlıyor. Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola verebileceği alan bulunuyor. Osmangazili kitapseverler, kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanırken, kahvelerini yudumlayacak. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe, kentin tam merkezinde yer alması ve Osmangazi Metro İstasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile kolay ulaşım imkanı da sunuyor.

“Dünya Klasikleri Kütüphanesi’ne bin 200 adet kitabı temin ederek buraya kazandırdık”

Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Kendisi Milli Eğitim Bakanlığı’na liyakatle gelmiş felsefe öğretmeni belki de cumhuriyet tarihinin tek liyakatli milli eğitim bakanı. Dün il başkanımızla birlikte basın açıklaması yaptık. Ankara’da 24 saat eğitim maratonu gerçekleştirildi gerçekten geldiğimiz şu duruma baktığımızda milli eğitimin durumu içler acısı. O yüzden Hasan Ali Yücel’in önemini İsmail Hakkı Tonguç’la önemini bir kez daha anlıyoruz. Ben de köy enstitüsü mezunu bir dedenin torunu olarak burada onun ismini yaşatmaktan son derece mutluyum. İnşallah bir dahaki kütüphanemizin ismi de İsmail Hakkı Tonguç Kütüphanesi olacak onu da buradan müjdelemiş olalım. Yine Genç Kafe onun da isim babası Hasan vekilimiz ilk buraya gelirken ya buraya Genç Kafe yapsak dedi. Biz de düşündük, tartıştık gerçekten uygun dedik ve ona da teşekkür ediyoruz Genç Kafe ismini koyduk. Çünkü gerçekten bu fiyat artışlarında bu enflasyon altında gençlerimizin bir kafeteryaya gidip orada hem ders çalışıp hem sosyalleşip hem de o imkanlardan yararlanması maalesef bu fiyat pahalılığında çok kolay değil. O yüzden onlara burada ücretsiz wi-fi hizmeti, okullar açıldığında burada akşamüstleri çorba hizmeti, onun devamında da sessiz ortamda kütüphanemizden de faydalanıp burada zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Türkçeye ilk dünya klasiklerini çeviren Milli Eğitim Bakanı’dır. Biz de onun anısına Dünya Klasikleri Kütüphanesi bin 200 adet kitabı temin ederek buraya kazandırdık umarım gençlerimiz bundan faydalanır. Biz yüzüncü günümüz doldu hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta sonra Yenibağlar’da kadınlara bir jimnastik salonu açılışı yapacağız kreşlerimizin temellerini atacağız temelini attığımız kreşin ve Çirişhane Spor Kulübü’nün açılışını yapacağız. Bizi izlemeye devam edin Osmangazi de hep birlikte özlediğimiz aydınlık güzel günlere ulaşacak diyorum” ifadelerini kullandı.