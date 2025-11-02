Olay, gece saat 01.00 civarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, karton toplayarak geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 48 yaşındaki Murat K., alkollü haldeyken intihar amacıyla evini ateşe verdi.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alkollü halde dumandan etkilenen Murat K. (48) sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA