Osmangazi Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kemirgenlerle mücadele kapsamında ilçe genelinde kapsamlı ilaçlama çalışması başlattı.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda anında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Sağlığı İlaçlama ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, son olarak Kanalboyu Caddesi başta olmak üzere Soğanlı, Çirişhane ve Çiftehavuzlar mahallelerinde yapıldı. Titizlikle harekete geçen ekipler, ızgara ile rögarlarda, kanal boyu ile kanal kenarlarında, atık alanlar ve riskli bölgelerde detaylı ilaçlama gerçekleştirerek kentte muhtemel kemirgen üremesinin önüne geçmek için yoğun mesai harcadı.

Talepleri anında yerine getirildiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür eden mahalle sakinleri ve esnaflar, ekiplerin yaptığı çalışmadan oldukça memnun kaldıklarını vurguladı.