Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün 50. yıla özel olarak düzenlediği proje yarışmasında kazananlar belli oldu.

Düzenlenen ödül törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral ile akademisyenler ve idari personel katıldı. Üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve bilimsel üretkenliği artırmayı hedefleyen projelerin ödüllendirildiği törende, kurumun araştırma üniversitesi kimliği ve aidiyet vurgusu ön plana çıktı.

'Kurumsal aidiyet ve rekabet gücümüzü artırıyoruz'

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50. yıl dönümünün kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun pekişmesi açısından kritik bir eşik olduğunu belirterek bu anlamlı sürece katkı sunan tüm akademisyenlere teşekkürlerini sundu. BAP biriminin sağladığı finansal imkanların üniversiteye büyük bir rekabet avantajı kattığını vurgulayan Yılmaz, bu başarıda emeği olan BAP Koordinatörü ve komisyon üyelerine şükranlarını sundu. Köklü üniversitelerin yakaladığı bağış ve mezun desteği kültürünü 50. yıl vesilesiyle BUÜ'de de pekiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Rektör Yılmaz, araştırma üniversitesi yolculuğunda ADEP ve BAP fonlarını en etkin şekilde kullanacaklarını söyledi. Özellikle üniversiteler arası işbirliğine dayalı projelere ağırlık vererek akademik yayınlardaki durağanlığı aşmak istediklerini kaydeden Yılmaz, bilimsel gelişime katkı sunan ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

50. yılın etkisi bilimsel çalışmalarla sürecek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, 50. yıl kutlamalarının sadece bir takvim yılıyla sınırlı kalmadığını, bu süreçte gerçekleştirilen çok sayıda etkinliğin üniversite kültürüne derin izler bıraktığını söyledi. 50. yıl komisyonu çatısı altında yürütülen çalışmaların en anlamlı halkalarından birinin BAP tarafından hayata geçirilen bu proje yarışması olduğunu kaydeden Çiftci, sürecin başından itibaren büyük bir özveriyle çalışan BAP Koordinatörlüğüne ve desteklerini esirgemeyen yönetim kadrosuna teşekkürlerini iletti. Yarışmanın, üniversitenin yarım asırlık birikimini geleceğe taşıyan somut bir adım olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.

Güçlü bap bütçesi akademik başarının en büyük avantajı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, BAP birimi üyelerinin karşılıksız ve yoğun emeklerine dikkat çekerek tüm üyelerin bu süreçte büyük bir özveri sergilediğini belirtti. Projelerin teknik ve mali detaylarına değinen Prof. Dr. Kırıştıoğlu, başlangıçta 10 milyon lira olarak belirlenen bütçenin, gelen nitelikli başvurular üzerine 15,9 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı. Projelerin alan bazlı dağılımında; 5 sosyal, 4 mühendislik ve ziraat, 1 tıp ve 1 fen bilimleri projesinin yer almasını disiplinler arası zenginlik açısından kıymetli bulduğunu vurgulayan Kırıştıoğlu, bu aşamadan sonraki temel beklentilerinin projelerin başarıyla finalize edilerek akademik yayınlara ve somut çıktılara dönüşmesi olduğunu hatırlattı. Kırıştıoğlu, güçlü bir BAP bütçesine sahip olmanın üniversite için büyük bir avantaj olduğunu ve bu kaynağın üniversitenin güncel sorunlarını çözmeye yönelik kullanılmasının stratejik önemini ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Stratejik hedeflerle uyumlu 11 proje ödüle layık görüldü

BAP Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Barbaros Oral ise yarışmanın kapsamı ve değerlendirme süreci hakkında bilgi vererek, temel amaçlarının 50. kuruluş yılını bilimsel üretkenlikle taçlandırmak olduğunu söyledi. Fen, mühendislik, sağlık ve sosyal alanlarda yapılan 25 başvurunun titizlikle değerlendirildiğini belirten Oral; Kalkınma Planı öncelikleri, uluslararasılaşma ve insan kaynağı gelişimi gibi kriterlerin belirleyici olduğunu ifade etti. Gelen projelerin niteliğinden duydukları memnuniyet sebebiyle bütçede artışa giderek 11 projeyi ödüllendirdiklerini, 10 projeyi ise ADEP kapsamında değerlendirmeye aldıklarını kaydeden Oral, bu projelerden bazılarının üniversitenin çözüm bekleyen sorunlarına önemli katkılar sunacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, başarılı görülen projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.