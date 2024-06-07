Osmangazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bursa’nın ilk Su Oyunları Parkı, bu yaz aylarında da çocukların hem serinlemek hem de eğlenmek için gideceği ilk adres olacak. Çocukların kavuşmak için adeta gün saydığı Su Oyunları Parkı, 8 Haziran Cumartesi günü açılıyor.

Çocukların yaz aylarında eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan ve 660 metrekare alan üzerine inşa edilen Su Oyunları Parkı’nda su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi 20 çeşit oyun grubu yer alıyor. Sıcaktan bunalan çocuklara, alternatif bir eğlence fırsatı sunan Su Oyunları Parkı’na gelen çocuklar, hem serinleme hem de lüks tatil siteleri ayarında olan su parkında gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.

Açıldığı günden itibaren çocuklar tarafından büyük ilgi gören Su Oyunları Parkı, 8 Haziran Cumartesi günüyle birlikte yaza ‘merhaba’ diyecek. Çocukların eğlenerek geçireceği bir yaz için Su Oyunları Parkı minik misafirlerini bekliyor.