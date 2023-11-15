Fatih ilçesinde gerçekleşen üzücü bir olayda, İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba (26), otel odasında boğazı delici bir aletle kesilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan polis çalışmalarında, Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M. gözaltına alındı. Şüpheli Ahmet Y.M., ifadesinde eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti.

Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasında dün saat 12.20 sıralarında gerçekleşen olayda, Ayan Mohomed Dhoba'nın vücudunda delici bir aletle yapılmış yara izleri tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'nin Türkiye'ye 11 Kasım'da eşiyle birlikte giriş yaptığı belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen bilgilerle Ahmet Y.M., polis tarafından aranmaya başlandı ve kısa süre sonra kanlı tişörtüyle birlikte Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Ahmet Y.M., emniyette verdiği ifadesinde eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri, şüphelinin belirttiği yerde yapılan aramada olayda kullanılan tornavidayı buldu.

Şüpheli, polise verdiği ifadesinde, eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiğini, bu nedenle aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ahmet Y.M., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.