AKDENİZ DİYETİ
Akdeniz diyeti, son günlerde kilo vermek isteyen kişilerin ismini oldukça fazla duyduğu diyetlerden biridir. Ayrıca akdeniz diyeti sağlıklı ve doğal olarak zayıflama konusunda oldukça etkili bir diyet yöntemidir. Günümüzde birçok hastalığı önleyici ve tedavi edici özelliğini taşıyan Akdeniz diyeti, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların genel olarak beslenmesinden esinlenerek hazırlanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların da ne kadar sağlıklı bireyler oldukları göz önünde bu kişiler kalp ve damar hastalıkları ile obezite benzeri sorunları yaşamadıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla diyet programının uygulanması sonucunda ne kadar sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olduğunuzu bizzat kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Bölgede yaşayanlarında oldukça bol miktarda tükettiği yağ tipi olan zeytin yağı ve balık Akdeniz diyeti için vazgeçilmezlerinin arasında yer almaktadır.
Akdeniz Diyetinin Vücuda Yararları
Akdeniz diyeti; Zeytin yağı ve balık tüketimine dayalıdır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıklarından önemli derecede korumaktadır. Omega 3 yağ asitleri de vücudumuzdaki damarların tıkanmasına engel olmaktadır.
- KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLER.
- MİDE KANSERİNİN RİSKİNİ YOK ETMEKTEDİR.
- VÜCUDUMUZDAKİ DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLÜYOR
- ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN POLİFENOLLER DAMARI KORUYOR
Akdeniz Diyet Listesi
PAZARTESİ GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 adet dilim kepek ekmeği
* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
* İstenildiği kadar domates ve salatalık tüketebilirsiniz.
* 5 adet uzsuz zeytin
* 4-5 adet fındık
*1 adet ceviz ve 3 adet badem
*1 adet kivi veya
* 1 adet küçük elma
Öğle Vakti
* 1 tane simit
* Domates ve salatalık söğüş
* 1 bardak tuzsuz ayran
Akşam Vakti
* Et sote
* Tuzsuz Salata
SALI GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 tane dilim kepek ekmeğin 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ile
* İstenildiği kadar domates ve salatalık
*5 adet tuzsuz zeytin
* 4 fındık, 1 ceviz ve 3 badem, 1 kivi veya 1 küçük elma
Öğle Vakti
* 1 adet simit
* Domates ve salatalık söğüş
* 1 bardak ayran
Akşam Vakti
* Kıymalı ıspanak
* 2 çorba kaşığı kadar yoğurt
* Salata (tuzsuz olacak)
ÇARŞAMBA GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 tane dilim kepek ekmeği
* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir
* İstenildiği kadar domates v salatalık
* 5 adet tuzsuz zeytin
* 5 tane fındık
Öğle Vakti
* Peynirli sandviç
* Domates ve salatalık söğüş
* 1 bardak ayran (tuzsuz)
Akşam Vakti
* Etli taze fasulye
* Salata (tuzsuz)
PERŞEMBE GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 tane dilim kepek ekmeği
* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
* İstenildiği kadar domates ve salatalık
* 5 adet tuzsuz zeytin
*Avuç içi kadar badem veya fındık
Öğle Vakti
* 1 meyve tabağı
Akşam Vakti
* Peynirli ve mantarlı makarna
* Salata tuzsuz
CUMA GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 adet ince dilim kepek ekmeği
* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
* İstenildiği kadar domates ile salatalık
* 5 tuzsuz zeytin
* 1 küçük elma
Öğle Vakti
* 1 porsiyon meyve tabağı
Akşam Vakti
* Sebzeli tavuk
*Makarna
* Salata
CUMARTESİ GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* Kepek ekmeği 2 dilim
* 1-2 dilim tuzsuz beyaz peynir
* domates ve salata
* 5 tuzsuz zeytin
Öğle Vakti
* Peynirli sandviç
* Domates ve salatalık söğüş
* 1 bardak tuzsuz ayran
Akşam Vakti
*1 tabak çorba
* Izgara balık
* Salata
PAZAR GÜNÜ
Kahvaltı Vakti
* 2 dilim kepek ekmeği
* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve
* domates ve salata tuzsuz
* 5 tuzsuz zeytin
* 1 küçük elma
Öğle Vakti
* Peynirli, mantarlı omlet tüketin
* Salata tuzsuz
* Sıkma portakal suyu
Akşam Vakti
* Güveçte mantarlı pirinç pilavı
* 1 kase cacık
* Salata