AKDENİZ DİYETİ

Akdeniz diyeti, son günlerde kilo vermek isteyen kişilerin ismini oldukça fazla duyduğu diyetlerden biridir. Ayrıca akdeniz diyeti sağlıklı ve doğal olarak zayıflama konusunda oldukça etkili bir diyet yöntemidir. Günümüzde birçok hastalığı önleyici ve tedavi edici özelliğini taşıyan Akdeniz diyeti, Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların genel olarak beslenmesinden esinlenerek hazırlanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde yaşayan insanların da ne kadar sağlıklı bireyler oldukları göz önünde bu kişiler kalp ve damar hastalıkları ile obezite benzeri sorunları yaşamadıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla diyet programının uygulanması sonucunda ne kadar sağlıklı ve fit bir vücuda sahip olduğunuzu bizzat kendiniz gözlemleyebilirsiniz. Bölgede yaşayanlarında oldukça bol miktarda tükettiği yağ tipi olan zeytin yağı ve balık Akdeniz diyeti için vazgeçilmezlerinin arasında yer almaktadır.

Akdeniz Diyetinin Vücuda Yararları

Akdeniz diyeti; Zeytin yağı ve balık tüketimine dayalıdır. Ayrıca kanser ve kalp hastalıklarından önemli derecede korumaktadır. Omega 3 yağ asitleri de vücudumuzdaki damarların tıkanmasına engel olmaktadır.

KOLON KANSERİNİN YAYILMASINI ÖNLER.

MİDE KANSERİNİN RİSKİNİ YOK ETMEKTEDİR.

VÜCUDUMUZDAKİ DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLÜYOR

ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN POLİFENOLLER DAMARI KORUYOR

Akdeniz Diyet Listesi

PAZARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 adet dilim kepek ekmeği

* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

* İstenildiği kadar domates ve salatalık tüketebilirsiniz.

* 5 adet uzsuz zeytin

* 4-5 adet fındık

*1 adet ceviz ve 3 adet badem

*1 adet kivi veya

* 1 adet küçük elma

Öğle Vakti

* 1 tane simit

* Domates ve salatalık söğüş

* 1 bardak tuzsuz ayran

Akşam Vakti

* Et sote

* Tuzsuz Salata

SALI GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 tane dilim kepek ekmeğin 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ile

* İstenildiği kadar domates ve salatalık

*5 adet tuzsuz zeytin

* 4 fındık, 1 ceviz ve 3 badem, 1 kivi veya 1 küçük elma

Öğle Vakti

* 1 adet simit

* Domates ve salatalık söğüş

* 1 bardak ayran

Akşam Vakti

* Kıymalı ıspanak

* 2 çorba kaşığı kadar yoğurt

* Salata (tuzsuz olacak)

ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 tane dilim kepek ekmeği

* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir

* İstenildiği kadar domates v salatalık

* 5 adet tuzsuz zeytin

* 5 tane fındık

Öğle Vakti

* Peynirli sandviç

* Domates ve salatalık söğüş

* 1 bardak ayran (tuzsuz)

Akşam Vakti

* Etli taze fasulye

* Salata (tuzsuz)

PERŞEMBE GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 tane dilim kepek ekmeği

* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

* İstenildiği kadar domates ve salatalık

* 5 adet tuzsuz zeytin

*Avuç içi kadar badem veya fındık

Öğle Vakti

* 1 meyve tabağı

Akşam Vakti

* Peynirli ve mantarlı makarna

* Salata tuzsuz

CUMA GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 adet ince dilim kepek ekmeği

* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

* İstenildiği kadar domates ile salatalık

* 5 tuzsuz zeytin

* 1 küçük elma

Öğle Vakti

* 1 porsiyon meyve tabağı

Akşam Vakti

* Sebzeli tavuk

*Makarna

* Salata

CUMARTESİ GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* Kepek ekmeği 2 dilim

* 1-2 dilim tuzsuz beyaz peynir

* domates ve salata

* 5 tuzsuz zeytin

Öğle Vakti

* Peynirli sandviç

* Domates ve salatalık söğüş

* 1 bardak tuzsuz ayran

Akşam Vakti

*1 tabak çorba

* Izgara balık

* Salata

PAZAR GÜNÜ

Kahvaltı Vakti

* 2 dilim kepek ekmeği

* 1 dilim tuzsuz beyaz peynir ve

* domates ve salata tuzsuz

* 5 tuzsuz zeytin

* 1 küçük elma

Öğle Vakti

* Peynirli, mantarlı omlet tüketin

* Salata tuzsuz

* Sıkma portakal suyu

Akşam Vakti

* Güveçte mantarlı pirinç pilavı

* 1 kase cacık

* Salata