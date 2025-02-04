Olay iki ay önce ilçedeki bir halk otobüsünde yaşandı. T.Y. idaresindeki 67 M 8509 plakalı halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Osman Talha Taşkın, otobüs Meydanbaşı mevkisine geldiğinde baygınlık geçirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın torpido kısmına yığılan çocuğun durumundan şüphelenen sürücü önce otobüsü durdurdu.

Aracın ön kapısını açan sürücü, Taşkın’a bakmak istedi. Taşkın ise kapının açılmasıyla birlikte yola düştü. Sürücünün ve otobüstekilerin ilk müdahalesini yaptığı Taşkın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen Taşkın, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Taşkın’ın tedavileri devam ederken ailesinin sürücü T.Y.’den şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.