Tekirdağ Çorlu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazada 3 genç yaralandı.

Kaza, gece yarısı Karaca Ahmet Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Hacı Hamam istikametine seyreden U.K. idaresindeki 59 B 0689 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina duvarına çarptı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, sürücü U.K. ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.