Yapılan açıklamada, kesintilerin şebeke bakım ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği ifade edildi. UEDAŞ’ın resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre; orta gerilim hat bakımı, tesis çalışmaları, yeni abone bağlantıları, trafo bakımı ve ağaç kesim faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Bu çalışmalar nedeniyle Çeltikçi, Cerrah, Osmaniye, Akhisar, Süleymaniye, Ertuğrulgazi, Yeniceköy, Çitli, Hamzabey, Yeni, Kurşunlu, Küçükyenice ve Hamamlı mahallelerinin geçici olarak elektrik kesintisinden etkileneceği bildirildi.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: