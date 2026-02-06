Kaza saat 17.00 sıralarında Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsünden çıkan öğrencilerin bulunduğu ehliyetsiz sürücü Ali B.(14) yönetimindeki 16 AOY 420 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan otomobil savrularak oto yıkama işyeri önünde park halinde olan 16 AFH 829 plakalı otomobil, 16 BTF 434 plakalı otomobil ve 34 SR 6914 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü ile yolcu öğrenciler Sergen B.(14), İsmail Ş.(16), Efe D.(15), Bilal A.(15), Enes T.(16) ve Muhammed D.(16) yaralanarak sıkıştılar. Kaza yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan yaralıları kurtardılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kaza yapan araçtaki yaralılardan biri ise 20 kilometre ileride bulundu. 8. yaralı Muhammed T. ise Hamidiye Mahallesi Park caddesinde vatandaşlar tarafından yerde bulundu. Nasıl geldiğini hatırlamayan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.