Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada,

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

07.02.2026 (Cumartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte; sel, su baskını, yıldırım ulaşımda aksamalar, küçük çaplı yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 06.02.2026 22:00 07.02.2026 22:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " denildi.