Önceki gün saat 17.00 sıralarında İnegöl’den Kurşunlu istikametine seyir halinde olan sürücü 16 yaşındaki F.K.’nın yönetimindeki 16 KJH 77 plakalı motosiklet, Kurşunlu’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Ö.Ç.’nin yönetimindeki özel otomobil ile şehir merkezi girişi mevkiinde çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet üzerinden yere düşen sürücü F.K. ile arkasında bulunan 28 yaşındaki S.K. yaralandı. Yaralı gençler, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile alakalı tahkikatın sürdüğü bildirildi.