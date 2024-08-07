Gümüşhane'nin Torul ilçesinde iki aracın çarpıştığı bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazada, Bayram Ayvaz'ın kullandığı otomobil ile Ferhat Bulut'un idaresindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Otomobilin kavşaktaki yön tabelasına çarpması sonucu paramparça olduğu, hafif ticari aracın ise yola savrulduğu bildirildi. Yaralılar, Torul Devlet Hastanesi ve Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobilin sürücüsü Bayram Ayvaz ve hafif ticari aracın sürücüsü Ferhat Bulut'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tedavi altına alındı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Ayvaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Bursa'da bugün