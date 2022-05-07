Alanyurt Uludağ caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 2’si çocuk 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Alanyurt Yeni Mahalle Uludağ Caddesi ile Millet Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi.

Ayhan A. İdaresindeki 10 CBT 45 plakalı araç ile Onur C. idaresindeki 16 AGA 985 plakalı araç, kontrolsüz kavşak üzeri çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Ayhan A.(30), Emir A(1), Eymen A(4), Sümeyye A(26) kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından 112 acil servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.