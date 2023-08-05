Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen olayda, tatilden dönüşe geçen Şenol Şafak (66) yönetimindeki 34 HD 6738 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda İstanbul yönünde seyir halindeyken Orhangazi Kavşağı yakınında aniden motor bölümünden dumanlar yükseltmeye başladı.

Şafak, hızlı bir şekilde aracını kenara çekerek yanında bulunan iki kişiyle birlikte güvenli bir şekilde araçtan ayrıldı. Bu sırada çevredeki diğer sürücüler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın hızla yayılarak büyüdü.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Maalesef, araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi henüz araştırılıyor.