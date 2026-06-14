Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu OYAK, 65 yıllık köklü birikimini ve gelecek vizyonunu sporun birleştirici gücüyle buluşturdu. Dragos Sahili'nde ilk kez düzenlenen 'OYAK 65'inci Yıl Koşusu' profesyonel sporcuları, koşu tutkunlarını ve OYAK üyelerini ortak bir coşkuda bir araya getirdi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın da katıldığı yarışta yaklaşık 2 bin katılımcı omuz omuza başarıya koştu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 65'inci kuruluş yıldönümünü birlik, beraberlik ve dayanışmanın ön planda olduğu özel bir spor etkinliğiyle taçlandırdı. Gelenekselleşmesi hedeflenen 'OYAK 65. Yıl Koşusu', 2 bine yakın spor tutkununun katılımıyla İstanbul'un eşsiz parkurlarından biri olan Kartal - Dragos sahil hattında gerçekleştirildi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş'ın da OYAK üyeleri ve çalışanlarıyla birlikte katıldığı koşu etkinliği, büyük bir aile buluşmasına dönüştü.

Adalar manzarası eşliğinde düzenlenen etkinlikte farklı seviyelerdeki katılımcılar için 5 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere iki ayrı parkur yer aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran katılımcılar ve izleyiciler, kurulan dev ekranlarda Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı maçı canlı izledi. Ay-yıldızlı ekibin heyecanı ve OYAK'ın 65'inci yıl gururu sahilde tek yürek olarak yaşandı.

Murat Yalçıntaş: 'Etkinliğimizin adını rekabet değil, dayanışma koyduk'

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara hitap eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, iş hayatı ile spor arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'İş hayatı ile koşu arasındaki en büyük ortak nokta, herkesin aynı bitiş çizgisine doğru ama kendi temposuyla ilerlemesidir. Bugün sadece bireysel olarak değil, koca bir aile olarak aynı yöne doğru kararlı adımlarla ilerledik ve sonunda yine aile olarak ipi göğüsledik. Bu nedenle etkinliğimizin adını 'yarış' olarak koymadık. Gerek daha önce yapılan turnuvalarda gerekse bugün gerçekleştirdiğimiz şartlarda söz konusu olan bir rekabetten ziyade; birlikte mücadele edebilme, dayanışma, aynı kulvarda olduğunuz arkadaşlarınıza saygı, birbirini destekleme ve birlikte sevinme pratiğidir. Bitiş çizgisini tek başımıza birinci bitirmekten çok daha değerlisi, oraya hep birlikte, coşkuyla varabilmemizdir. Hızlananlar, aynı zamanda geride kalanları motive etti. Bugün alkışlarımız sadece kazananlara değil, vazgeçmeyenlere olsun.'

Ahmet Karadağ: 'İnşallah 165 yıl böyle devam eder'

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise yaptığı konuşmada, etkinliğin OYAK üyeleri ve çalışanları için de çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'OYAK üyeleri, OYAK Çalışanları herkes burada yarıştı. Türkiye'de ilk defa bu kadar güzel bir etkinlik alanı görüyorum. 47 yıldır atletizmin içindeyim federasyon başkanı olarak her yıl 300'ün üzerinde organizasyona katılıyorum, bu kadar güzel bir organizasyon görmedim. Bin kişiden fazla katılımcı olursa dünyanın her yerinde çok başarılı bir organizasyondur. Her yıl tekrarlanır mı bilmiyorum ama tek yarış bile bizi çok mutlu etti. OYAK bizim için çok önemli. 65 yıl değil inşallah 165 yıl böyle devam eder. Bizim ordumuza destek olmaya devam eder.'

24 şirket, 7 branş ve devasa bir spor şöleni

Dragos sahilindeki büyük buluşma, aynı zamanda OYAK bünyesindeki 24 şirketten toplam 550 çalışan sporcunun katılımıyla hayata geçirilen '65. Yıl Spor Etkinlikleri' turnuvasının da büyük finali oldu. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, tenis ve bowling olmak üzere 7 farklı branşta bir hafta boyunca devam eden müsabakalarda, kadın sporcuların katılım oranının yüzde 15'e ulaşması organizasyonun en anlamlı çıktılarından biri oldu.

OYAK'ın 65'inci yıl dönümü kapsamında düzenlenen koşunun 5 km kategorisinde toplam 600 sporcu başlangıç çizgisinde yer alırken, bu katılımcıların 448'ini OYAK mensupları, 152'sini ise diğer koşucular oluşturdu.

16 yaş ve üzerindeki tüm yerli ve yabancı sporcuların katılımına açık olan organizasyonda 5 km parkurunda yapılan yarışta kadınlar kategorisinde Dilay Yıldızhan birinci, Selcan Canlı ikinci ve Gizem Taşyaka ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde yarışı Ilaman Shyhnepesov birinci, Ahmet Emir Saygılı ikinci, Mehmet Demir ise üçüncü olarak tamamladı. Coşkunun ve heyecanın daha da katlandığı 10 km kategorisinde ise toplam katılımcı sayısı bin 100'e ulaşırken, bu grupta da 613 OYAK üye ve çalışanlarına karşılık 487 diğer katılımcı organizasyondaki yerini alarak bu anlamlı yıl dönümü coşkusuna ortak oldu. 10 km Kadınlar kategorisinde birinci Dilek Koçak, ikinci Fatma Arık ve üçüncü Özlem Kaya Alıcı oldu. Erkekler kategorisinde ise Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci ve Halil Yaşın üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Ahmet Karadağ: 'OYAK'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteklerden ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı çok memnunuz'

Düzenlenen etkinliğe ilişkin konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 'OYAK bizim için çok değerli, çok önemli bir kuruluş. Ordumuz için, askerlerimiz için kurulmuş ve onlara destek olan bir kuruluş. 65 yıldır bu görevi yapıyor. Her zaman ordu mensuplarının yanında. Sayın Genel Müdürüm de sağ olsun, böyle bir yarışma için bize müracaat ettiler. Bu müracaatın sonunda da inanılmaz güzel bir etkinlik çıktı. 5 kilometre ve 10 kilometre yarışmalarının sonunda gördük ki gerçekten halkın da teveccühü çok fazla; OYAK mensupları da ciddi bir şekilde katılım gösterdiler. Aslında buradaki bir koşu, yarışma değil. Ama biz Atletizm Federasyonu olarak da yarışmanın güzel bir şekilde olması için de Türkiye rekortmenimiz Sezgin Ataç'ı da getirdik. Burada Türkiye'nin en iyi atletlerinin de en ön sıralarda olabilmesi için OYAK'ın verdiği desteği biz de karşı şekilde iletmeye çalıştık. Güzel bir yarışma oldu. Ben de eski bir mensubu olarak OYAK'ın her şekliyle bize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteklerden ve ülke ekonomisine yaptığı katkılardan dolayı çok memnunuz. Kendilerine müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Murat Yalçıntaş: 'OYAK'ın ruhunda yardımlaşma ve dayanışma var'

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ise katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ve geri dönüşleri dile getirerek, şöyle konuştu:

'Gerçekten çok güzel bir gün. Bu yıl OYAK'ın 65'inci kuruluş yıl dönümü. Biz de istedik ki 65'inci kuruluş yıl dönümümüzü personelimizle, üyelerimizle, halkımızla beraber kutlayalım. Bu anlamda birçok etkinlik yaptık. Bu etkinliklerin bir bölümü de spor etkinlikleri oldu. Bu spor etkinliklerinin bir tanesi de bugün burada çok değerli hocamızın katkılarıyla düzenlediğimiz OYAK 65'inci Yıl Koşusu. Hem 5 kilometre hem de 10 kilometre iki koşumuz oldu burada. Tabii hocamın da biraz evvel söylediği gibi biz buna yarış demedik, koşu dedik. Sebebi de şu: OYAK'ın ruhunda bir yardımlaşma var, bir dayanışma var. Dolayısıyla biz de istedik ki bu koşularda OYAK üyeleri, aynı şekilde personelimiz ve de halkımız hep birlikte koşsunlar. Dayanarak koşsunlar birbirlerine ve özellikle o yarışların son kilometresinde birbirlerine destek olsunlar. Dolayısıyla çok güzel bir etkinlik oldu. Ayrıca buraya tüm şirketlerimizi de getirdik. Şirketlerimiz burada stantlar açtılar, ürünlerini sergiliyorlar. Dolayısıyla hem bir kaynaşma oldu hem de halkın OYAK şirketlerini ve de OYAK ürünlerini biraz daha iyi tanıması için bir sebep oldu. Dolayısıyla bu güzel bir gün, çok mutluyuz. Bugün gerçekten başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik; dolayısıyla inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da bunu tekrarlayacağız.'