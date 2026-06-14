Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Büyükpaşa köyünde Kocabaşçayı kenarındaki Köprübaşı aile çay bahçesinde düzenlenen köy hayrı köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti ile başladı. Ardından hayra katılan misafirlere pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

Köy Muhtarı Burhan Uğur, 'Geleneksel köy hayrımıza katılan herkese çok teşekkür ederim' dedi.

Köy hayrına Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, Ziraat Odası Başkanı Hasan Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.