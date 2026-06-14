Taslak mutabakat metninde, Hürmüz Boğazı’nın tüm ticari gemilere derhal açılacağı ifade edildi. Buna karşılık ABD’nin de nihai anlaşmaya varılıncaya kadar İran’a yönelik yeni bir yaptırım kararı almayacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD ile İran arasında yeni bir anlaşmanın imzalanacağını duyurmuştu. Trump, yapılacak anlaşmanın İran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini ve Hürmüz Boğazı’nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılmasını sağlayacağını öne sürmüştü.

Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, İran’ın artık nükleer silah istemediğini, satın alma, geliştirme ya da başka bir yöntemle nükleer silaha sahip olmayacağını söyledi.

İran basınında yer alan haberlerde ise ABD ile imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin sürecin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. Teknik, siyasi ve hukuki değerlendirmelerin sürdüğü, bu nedenle nihai kararın henüz verilmediği bildirildi.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin mutabakat metni konusunda kesin bir sonuca ulaşmadığını yazdı.

Haberde, mutabakat zaptına ilişkin incelemelerin teknik, siyasi ve hukuki yönleriyle devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca İran'ın, anlaşmaya ilişkin kararını ulusal çıkarların korunması, kırmızı çizgilerin muhafaza edilmesi ve gerekli güvencelerin sağlanması temelinde vereceği vurgulandı.