Prof. Dr. Nilay Şahin'in editörlüğünü üstlendiği 'Nörolojik Rehabilitasyon' kitabı yayımlandı. Nörolojik rahatsızlıkların rehabilitasyon süreçlerine bilimsel, bütüncül ve güncel bir bakış açısı getiren eser, klinik pratiklere ve hekimlerin karar alma süreçlerine sunacağı güçlü katkılarla öne çıkıyor.

Nöroloji ve rehabilitasyon alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Nilay Şahin'in editörlüğünü üstlendiği 'Nörolojik Rehabilitasyon' kitabı, tıp dünyasının kullanımına sunuldu. Kitap, özellikle nörolojik hastalıkların yönetiminde kanıta dayalı güncel yaklaşımları bir araya getirerek, alandaki en kapsamlı ve modern kılavuzlardan biri olma özelliğini taşıyor. Prof. Dr. Nilay Şahin'in yönetiminde hazırlanan eser, bir başvuru kaynağı olarak teorik bilgileri doğrudan klinik uygulamalara dönüştürülebilir şekilde sunuyor.

Prof. Dr. Şahin, yayınlanan bilimsel kitabında inme, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarları, Parkinson ve Multiple Skleroz (MS) gibi karmaşık nörolojik süreçlerde en son bilimsel gelişmelere dayanan tedavi algoritmalarını sunduğunu, hastaların sadece fiziksel değil, kognitif ve nöropsikolojik rehabilitasyon süreçlerini de ele alarak, bireylerin günlük yaşama maksimum bağımsızlıkla dönebilmelerini hedefleyen stratejiler içerdiğini, karmaşık nörolojik tablolar karşısında klinisyenlerin doğru, güvenli ve hızlı karar alabilmelerine yardımcı olacak vakaya özel pratik çözüm önerileri sunduğunu, geleneksel rehabilitasyon metotlarının yanı sıra, modern tıbbın sunduğu robotik rehabilitasyon, nöromodülasyon ve sanal gerçeklik gibi yenilikçi uygulamaların tedaviye entegrasyonuna rehberlik edeceğini ifade etti.

Çok disiplinli ortak çalışma kültürü

Prof. Dr. Şahin, 'Nörolojik rehabilitasyonun başarısı, multidis disipliner bir ekip çalışmasına dayanır. Kitap; nörologlar, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, akademisyenler ve fizyoterapistler için ortak bir klinik dil oluşturmaktadır. Bu ortak dil, hastanın akut dönemden kronik döneme kadar olan tüm izlem süreçlerinde tedavi kalitesini ve standardizasyonunu artırmayı amaçlamaktadır' dedi.

Prof. Dr. Şahin, 'Nörolojik Rehabilitasyon kitabım sadece aktif sahada çalışan hekimler için değil, aynı zamanda uzmanlık eğitimi alan asistanlar, tıp öğrencileri ve lisansüstü araştırmacılar için de kapsamlı bir eğitim materyali olma özelliği taşıyor. Akademik literatürü tıp etiği, hasta güvenliği ve modern rehabilitasyon ilkeleriyle harmanlayan 'Nörolojik Rehabilitasyon', geleceğin uzmanları için de zamansız bir başvuru kaynağı niteliğinde' ifadelerini kullandı.