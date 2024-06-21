1 Mart'ta gerçekleşen olayda seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen Timur Cihantimur (16) yönetiminde ehliyetsiz kullandığı aracın çarpması neticesinde Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Daha sonra annesi Eylem Tok ileönce Mısır'a ardından Amerika'ya kaçan Timur Cihantimur hakkında Adalet Bakanlığınca iadeleri için geçici tutuklama talep evrakı yetkililere iletişmişti.

Geçtiğimiz günlerde yakalanan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un ABD'deki duruşmadan ise çok ilginç detaylar ortaya çıktı.

Cihantimur'un avukatlarının hakime serbest kalması için yalvardıkları ve Cihantimur'un intihara teşebbüs ettiği , kendisine yeniden zarar vermesini engellemek için de üzerinin de çırılçıplak soyulduğu belirtildi.

O anları sosyal medyasından anlattı

Gazeteci Emrullah Erdinç, mahkemede yaşananları sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla anlattı.

Erdinç, şu ifadelere yer verdi;

"Timur Cihantimur’un yargılandığı duruşmada neler yaşandığını çok kısa özetleyebilirim aslında size! Cihantimur’un avukatı şöyle bir cümle kullandı hakime; “yalvarıyorum size bu genç adamı serbest bırakın! Yalvarıyorum size bu genç adamı kefaletle bırakın biz kaçmayacağının garantisini sizlere veriyoruz” konuşmasını gerçekleştirdi. Onun karşılığında ABD Adalet Bakanlığı’nın da bu dava için atamış olduğu bir avukat vardı. Buraya baktığımızda da gerçekten de en güzel şekilde iddia makamı olarak Türkiye’yi savundu diyebiliriz.

Babası çok güçlü, çok parası var

Bu kişiler kaçmaya meyillidir. Her zaman da kaçacaklardır. Daha öncesinde Annesi ile kaçıyordu. Şimdi de babası çok güçlü çok parası var. Babası sahip olduğu bu para ile birlikte çok rahat bir şekilde kaçırabilir.” Avukatın savunması da bu şekilde oldu ve daha doğrusu karşı tarafın savunmasını bu şekilde çökertti diyebiliriz.

Genç adam 3 gündür tecrit ediliyor. İntihara teşebbüs etti. İlaçlarını alamıyor ve farklı ilaçlar verdiler. O ilaçlar da kendisine alerji yaptı durumu iyi değildi.”

Bulunduğu cezaevi koşullarının da ne kadar kötü olduğundan bahseden avukat kendisinin hem şiddet hem de intihara teşebbüs olaylarından kaynaklanarak cezaevi hakkında da yani ıslah evi hakkında da işlem başlatılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı da bu talebi yerinde buldu hemen bu tutukevi ile ilgili de bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

Bu çocuk annesi üzerinden kaçtı ve aslında kaçma niyeti hiçbir zaman olmadı. Buraya geldi eğitim hayatına devam edecekti okul tuttular ve yerleşti buraya. Eğitim hayatına devam etmek istiyor” diye belirttiler.

Ve babası ile ilgili ekonomik durumunun çok iyi olduğunu babası istediğiniz zaman istediğiniz kefaleti buraya ödeyebileceğini ve Boston’da iki evinin bulunduğunu söyleyerek ben her türlü garantiyi size veriyorum kesinlikle kaçmayacaktır diye belirtti."