Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki değişti. Yerine, yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olan Murat Kurum atandı.

Özhaseki yaptığı açıklamada "Üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim. Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ SAĞLIK BAKANI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ