Edinilen bilgiye göre, 2. OSB’den İnegöl istikametine seyir halinde olan elektrik malzemeleri yüklü kamyon devrildi. Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar edinilen bilgiye göre, 2. OSB’den yokuş aşağı seyir halinde olan Halil İbrahim D. (24) yönetimindeki 35 BUG 406 plakalı kamyon, keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje devrilen kamyonda sürücü ile yanında yolcu konumunda bulunan Ahmed E.(26) yaralandı. Araç içerisinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza nedeniyle trafik tek şerit halinde devam ederken, yeni kazalar çıkmaması için kamyonun kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Bu arada 2. OSB esnafları aynı bölge üzerinde daha önce çok sayıda küçük çaplı kaza yaşandığını, bu kazaların keskin virajlarda uyarı levhalarının olmamasından kaynaklandığını iddia ettiler.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.