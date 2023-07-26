Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç kararı sonrasında Başkan Özcan'dan ilk açıklama geldi. Özcan, "Bu karar badem bıyıklıları, HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir" dedi.BOLU (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edilmesi sonrasında ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Özcan, ilk paylaşımında, "Başarısız Bay Kemal Kılıçdaroğlu, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirdiği YDK’ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP’nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP’li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı" diyen Özcan, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz..."

https://twitter.com/tanjuozcanchp/status/1684176201307373568

Hatırlanacağı gibi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir." denilmişti.