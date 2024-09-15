81 ilde ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin başvurabileceği burs programının, eğitim desteği sağlamak ve gençleri Milli Teknoloji Hamlesi projelerine katılım konusunda teşvik etmek amacıyla oluşturulduğu belirtildi.

Başvurular için son tarih 25 Eylül 2024 olarak belirlenirken, programa başvuracak öğrencilerin ihtiyaç sahibi olmaları şartı aranıyor. Türkiye genelinde toplam 3.880 öğrenciye verilecek bursun, 10 ay boyunca her ay 3.000 TL olarak sağlanacağı ifade edildi. Program, öğrencilere eğitim desteği sunarken aynı zamanda milli teknoloji bilincini yaygınlaştırmayı hedefliyor.