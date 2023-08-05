Kocaeli'nde Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyünde aromatik bitki yetiştiren ‘’özel’’ öğrencilere, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyorKocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğiyle Nüzhetiye Mahallesi’nde özel öğrencilerin rehabilitasyonu için Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kuruluyor. Yapımına başlanan köyde 1500 metrekare alanda özel bireyler, biberiye, kekik ve melisa (oğul otu) fidelerini toprakla buluşturarak, güzel bir gün geçirdi.

BUĞDAY TANESİ EĞİTİM KÖYÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, onların sosyal hayata ve gündelik yaşama katılımını sağlayacak projeler üreterek, mutluluklarına ve sevinçlerine ortak oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir’in desteğiyle Gölcük Down Sendromlular Derneği iş birliğinde, Nüzhetiye Mahallesindeki 1,5 dönüm alanda Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyü kurulması için çalışma başlatıldı.

ÖZEL BİREYLER AROMATİK BİTKİ DİKTİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje doğrultusunda, köyde oluşturulan arazide aromatik bitkiler yetiştiren özel öğrencilere, doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Numan Balaban, Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz, Nüzhetiye Mahalle Muhtarı Mehmet Sertoğlu, özel bireyler ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, aromatik bitkilerden oluşan fideler toprakla buluşturuldu.

BİTKİ BAHÇESİ VE SERA

Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendislerince öğrencilere tarlada uygulamalı olarak aromatik bitki yetiştiriciliği öğretildi. Daha sonra protokol üyeleri özel bireylerle birlikte biberiye, kekik ve melisa (oğul otu) fidelerini toprakla buluşturdu. Diktikleri fideleri sulayan öğrenciler, bu aktiviteler sayesinde doğayla, toprakla ve yeşille iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyünde ayrıca engelli bireylerin vakit geçirebileceği tıbbi aromatik bitki çeşit bahçesi ve örtü altı yetiştiriciliği uygulama serası da kurulacak.

“TOPRAKLA BÜTÜNLEŞMEK TERAPİ OLUYOR”

Dernek Başkanı Abanoz, Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesinin desteği ile 7 yıldır faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Derneği kurarken en büyük hallerinin özel bireyler için köy kurmak olduğunu belirten Abanoz, “Öğrencilerimizin toprakla haşır neşir olabileceği, kendilerini özgür hissedebileceği bir ortam hazırlamak istiyorduk. Nasip bugüneymiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Köyünü kurmaya başladık. Bugün ilk olarak yaklaşık 1,5 dönüm arazide biberiye, kekik ve melisa bahçemizi hazırladık. İlk dikimi bugün yaptık. Çok mutlu ve heyecanlıyız.”

“ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİ ÇOK MUTLU”

Özel çocukların toprakla bütünleşerek faaliyetler yürütmesinin onlara terapi gibi geldiğini ve üzerlerinde çok olumlu etkilerin olduğunu vurgulayan Abanoz, şöyle konuştu: “Doğada, temiz bir havada toprakla ilgilenmek, onları rehabilite etmek açısından çok önemli. Böyle bir projeyi sunduğumuzda, Büyükşehir Belediyesi çok olumlu karşıladı ve bize her türlü desteği verdi. Bugüne kadar derneğimiz de ilgili ne istesek Büyükşehir yerine getirdi. Köyümüzün yapımı olsun, bahçe düzenlemesi olsun, bir dediğimizi iki etmedi. Tahir Büyükakın başkanımız ve eşi Figen Hanım başta olmak üzere emeği geçen, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuklarımız ve aileleri de çok mutlu ve memnunlar.”

“ARKADAŞLARIMLA FİDE DİKMEKTEN MUTLU OLDUM”

Özel öğrencilerden Bilal Sarı daha önce bahçede fide dikmediğini aktararak, duygularını şöyle ifade etti: “Arkadaşlarımla beraber tarlada fide dikmekten çok mutlu oldum. Bu tür etkinliklerin sürekli olmasını istiyorum. Tahir Başkanımıza çok selamlarımı iletiyorum. Kendisini buradan saygıyla sevgiyle selamlıyorum, çok teşekkür ediyorum bize böyle bir imkanı sağladığı için.” Özel birey Halil İbrahim Süzgeç de aromatik bitki fidelerini dikerek çok güzel bir gün geçirdiğini ve mutlu olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.