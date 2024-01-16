Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları’nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında dağlar beyaz örtünün altında kaldı. Bu seyri doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Kazdağları’nda kar yüksekliği bazı bölgelerde 10 santimetreyi geçti. Kazdağları’nın çam, meşe ve kayın ormanları kar yağışı sonrasında beyaz örtünün altında kaldı. Onlarca endemik bitkiye ev sahipliği yapan Kazdağları kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile seyri doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları’nın kar altındaki güzellikleri ise dron kamerası ile havadan görüntülendi.