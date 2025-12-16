Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı rahatlatmak ve filoyu güçlendirmek amacıyla satın aldığı 123 yeni otobüsten 68’ini törenle hizmete aldı. Filoya katılan çevre dostu ve son model araçlarla birlikte Kocaeli’deki toplu taşıma araçlarının yaş ortalaması 5’e düşerken, kent "Türkiye’nin en genç otobüs filosuna sahip ili" unvanını kazandı.

Kocaeli Kongre Merkezi otopark alanında düzenlenen tanıtım töreninde, 5 Aralık’ta hizmete alınan 10 tramvayın ardından 68 yeni otobüs de kamuoyuna tanıtıldı. Kalan 55 otobüsün alım süreci devam ederken, envanterde bulunan ancak yaş haddini dolduran 42 aracın düşülmesi ve yeni araçların tamamının gelmesiyle Büyükşehir Belediyesi filosundaki toplam araç sayısının 753’e ulaşacağı bildirildi.

"Bizim derdimiz onların ekmeğiyle oynamak değil"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplu taşıma araçlarıyla günde 4 bin 357 sefer gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, geçmiş yıllardan örnekler vererek, şöyle konuştu:

"Eskiden bir iki tane otobüs almaya kalktığımızda ortalık ayağa kalkardı. Genel sekreter yardımcısı olduğum yıllardan hatırlıyorum. Bir hafta bir otobüs koymak istediğimizde çok büyük gürültüler kopardı. Belediyenin önüne gelirdi esnaf. Onlar belediye otobüslerini istemezdi, ’Biz taşıyoruz, siz niye otobüs alıyorsunuz?’ derdi. Onların gücü, vatandaşın daha çok hoşuna gidecek, gerçekten büyük kapasiteli araçlar almaya yetmezdi. Onları anlardık ama öbür taraftan vatandaşın talepleri vardı. Bunları birbirine denkleştirmek de son derece zordur. Bugün biz bu otobüs alım törenini gerçekleştirirken özel halk otobüsleri esnafımız da burada bizlerle birlikteler. Kavga gürültü de yok. Bizim derdimiz onların ekmeğiyle oynamak da değil. Bizim derdimiz bu kentin insanına en güzel şekilde o hizmeti götürmek."

"Son 7 yıl içinde filomuzun sayısı ikiye katlandı"

Büyükakın, bugün itibarıyla belediye iştiraki UlaşımPark bünyesinde 672 toplu taşıma aracı bulunduğunu belirterek, "Son 7 yılın içinde filomuzun sayısı ikiye katlandı. Bir yandan da raylı sistemler ağını genişletiyoruz. Yaklaşık 9 kilometrelik hattı 19 kilometreye çıkarmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Otobüsler Euro 6 standartlarına uygun"

Hizmete alınan araçların Euro 6 motor standartlarına sahip olduğunu ve şehrin hava kalitesini koruyacağını belirten Büyükakın, büyük otobüslerin yoğun hatlarda, küçük araçların ise tepe ve dar sokaklı hatlarda kullanılacağını kaydetti. Başkan Büyükakın, "Bu araçlarımızla birlikte filomuz yaklaşık 5-6 yaş ortalamasına sahip olacak. Bu anlamda da Türkiye’nin en genç filosu Kocaeli’de olmuş olacak" şeklinde konuştu.

Güney yakasına "41G" hattı müjdesi

Başkan Büyükakın, Körfez’den Köseköy’e uzanan 41K hattının bir benzerinin güney yakası için planlandığını da duyurdu. "41G" adı verilecek hatla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildiren Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"41G hattının devreye alınması söz konusu olacak. O konuda da özellikle esnaf odalarını temsil eden arkadaşlarımızdan rica ediyorum, bir an önce yol almamız lazım. Bu, hem sizlerin hem de bizim daha verimli çalışmamızı, vatandaşlarımızın da bu toplu taşıma hizmetinden memnun kalmasını ve toplu taşıma yolculuk değerlerinin artmasını sağlamış olacak."