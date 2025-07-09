Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürüyken tutuklanan Veli Gümüş’ün, Çelik’in kendisini numarasının sonu 58 olan telefondan aradığını, kendisinin de numarasının sonunun 58 olduğunu ve Sivaslı olmaları nedeniyle “Hemşehriyiz, bana oy ver” dediğini iddia ettiği belirtildi. Gümüş ayrıca kişi başı 100 bin TL para teklif edildiğini söyledi. Çelik ise Veli Gümüş’ü yüz yüze hiç tanımadığını, kongre döneminde de özel bir tanışıklığının olmadığını, yalnızca listeden standart arama yaptığını, Gümüş’ü ise gözaltına alındığında ismen öğrendiğini ifade etti. Veli Gümüş’ün tutuklanmasıyla ilgili iddiaların cezaevinden kurtulma çabası olduğunu söyleyen Çelik, Gümüş’ün ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tolgahan Erdoğan adlı şahsın, kongre sürecinde bazı il delegelerine gıda ve market kartları dağıtıldığını, bu kartların Cemal Canpolat’a oy vermeyi düşünenlere verildiğini iddia etmesine karşılık Çelik, Erdoğan’ı tanımadığını ve bu tür ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Çelik, CHP’ye yönelik soruşturmaların partiye yönelik bir operasyon olduğunu, CHP’nin imajını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti ve kararlılıkla mücadele edeceklerini, adil, demokratik ve refah içinde bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA