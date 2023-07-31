Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak partide değişim ve Zoom toplantısı tartışmalarının devam ettiği bir dönemde önemli mesajlar verdi. Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamalarda, seçim sonucunu bir yenilgi olarak görmeyenlerin partinin tabanının ve örgütünün hissiyatını anlamadığını ifade etti. Seçmenler ve taban arasında duygusal bir kopuş yaşandığını belirtti ve bu durumun yok sayılmasının CHP'nin geleceği ve yaklaşan yerel seçimler açısından kaygılara yol açtığını dile getirdi.

Özgür Özel, partililerle görüş alışverişinde bulunduğunu ve süratle reformları ve devrimleri yapmak zorunda olduklarını belirtti. Liderlik sürelerine ilişkin tartışmalara da değindi ve liderlerin başarı şartını yerine getiremediklerinde görevlerini bırakmalarının doğal bir demokratik beklenti olduğunu söyledi. Bu bağlamda, Ekrem İmamoğlu'na da belediye başkanlığı için aday olması yönünde destek verdi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için en uygun adayın İmamoğlu olduğunu açıkça ifade etti.

Zoom toplantısıyla ilgili olarak ise, toplantının sızdırılmasının ardından Genel Başkan ile görüşmeler yaptıklarını ancak bu toplantı özelinde herhangi bir açıklama yapmadıklarını belirtti.