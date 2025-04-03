Özel, RTÜK’ün muhalif kanallara yönelik baskılarının yanı sıra, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden muhalif hesaplara, bağımsız haber platformlarına ve yurttaş gazeteciliği yapan profillere erişim engeli getirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Sosyal medya platformu X'e çağrıda bulunan Özel, "Bu millet cuntacıların medya düzenini yıktı geçti. Bu güne kadar yüzlerce sayfayı “nasıl olsa anlaşılmaz” diyerek kapattığınızı biliyoruz. Siz bugün antidemokratik uygulamalara alet olursanız, erişim engeli taleplerini uygularsanız bu millet size ne yapar iyi düşünün!" ifadelerini kullandı.