Papatya çayı kurutulmuş papatya çiçeklerinin sıcak suda bekletilmesiyle hazırlanır. Birçok insan bu içeceği siyah ve yeşil çayın kafeinsiz bir alternatifi olarak tüketmektedir.

Ayrıca, papatya çayı kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskinizi düşüren antioksidanlarla doludur. Bunun yanında, uyku ve sindirim sorunlarına da yardımcı olur.

Sizin için hazırladığımız bu yazıda papatya çayı içmenin beş faydasından bahsedeceğiz.

1. Uyku Kalitenizi Artırır

Papatya çayı uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olur.

İçerdiği apigenin adındaki antioksidan uyku hâlini getirmekle sorumlu reseptörlere bağlanarak insomni gibi kronik uyku sorunlarına yardımcı olur

Bir araştırmaya göre, iki hafta boyunca papatya çayı tüketen yeni doğum yapmış kadınların uyku kalitesinde gelişme görülmüştür. Ayrıca, genellikle uyku sorunlarıyla ilişkilendirilen depresyon belirtileri daha az gözlemlenmiştir

Başka bir araştırma ise, 28 gün boyunca günde iki defa 270 miligram papatya özü tüketen bireylerin uykularından üçte bir oranında daha az uyandığını ve papatya çayı tüketmeyenlere göre 15 dakika daha erken uykuya daldıklarını göstermiştir

Bu araştırmalar ümit verici olsa da papatya çayının uyku üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla çalışma gerekmektedir. Bununla birlikte, uykuya dalma veya uykudan uyanma sorunlarınız varsa yatmadan önce papatya çayı tüketmenizin bir zararı yoktur.

ÖZET

Papatya çayı kişiyi uyku hâline daha rahat sokan antioksidanlar içermektedir. Papatya çayı tüketimi uyku kalitenizi artırabilir.

2. Sindirime Yararlıdır

Sindirim sistemi vücut sağlığımız için çok önemlidir. Az sayıda araştırma papatya çayının sindirim sistemine yararlı olduğunu ve bazı sindirim sorunlarına yakalanma riskini düşürebileceğini göstermiştir.

Fareler üzerinde yapılan bazı araştırmalarda papatya özünün ishale karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sebebi papatya çayının sahip olduğu antienflamatuar unsurlardır

Fareler üzerinde yapılan başka bir araştırma ise papatya çayının mide asiditesini azaltıp zararlı bakterilerin çoğalmasını engellemesi nedeniyle mide ülserlerine karşı yararlı olduğunu öne sürmüştür

Bu araştırmalara rağmen papatya çayının sindirim sistemine olan etkilerini tam anlamıyla kavrayabilmek için insanlar üzerinde araştırma yapılması gerekmektedir.

Bununla birlikte, birçok birey papatya çayı tüketmenin midelerini rahatlattığını söylemektedir. Papatya çayı geleneksel tıpta mide bulantısı ve gaz sancısı gibi sorunların tedavisinde kullanılmıştır.

ÖZET

Papatya çayı ishal, mide ülseri, mide bulantısı ve gaz sancısına karşı sizi koruyabilir ve antienflamatuar özelliklere sahiptir.

3. Kansere Karşı Koruma Sağlar

Papatya çayında bulunan bazı antioksidanlar belirli kanser tiplerine yakalanma riskini düşürür.

Papatya çayı apigenin adında bir antioksidan ihtiva eder. Yapılan deneylerde bu antioksidanın kanser hücrelerine, özellikle de meme, sindirim sistemi, deri, prostat ve rahim kanserine karşı etkili olduğu gözlemlenmiştir

Buna ek olarak, haftada 2-6 defa papatya çayı tüketen 537 birey üzerinde yapılan bir araştırma bu bireylerin tiroit kanserine yakalanma oranlarının düştüğünü göstermiştir

Bu bilgilere rağmen papatya çayının kanser üzerine olan etkilerini gözlemleyebilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

ÖZET

Papatya çayı apigenin adlı bir antioksidan içerir. Bu madde antienflamatuar özellikler taşır ve bazı kanser tiplerine yakalanma riskini azaltır.

4. Kan Şekerini Dengeler

Papatya çayı kullanımı kan şekerinizi düşürmenize yardımcı olabilir.

Kan şekeriniz kronik olarak yüksekse antienflamatuar özellikleri sayesinde pankreas hücrelerinizi hasardan koruyabilir

Pankreas kan şekerinizi düşürmekle sorumlu insülin hormonunu üretmesi sebebiyle sağlığınız için çok önemlidir

Şeker hastası 64 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sekiz hafta boyunca yemekle birlikte papatya çayı tüketen bireylerin kan şekerlerinin su tüketenlere göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir

Ayrıca, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar papatya çayı içmenin açlık kan şekerini düşürdüğünü ve yemeklerden sonra meydana gelen ani kan şekeri yükselişini önleyebileceğini göstermiştir

Papatya çayının kan şekeri üzerindeki etkilerine dair gözlemlerin çoğu hayvanlar üzerinde yapılmış olsa da sonuçlar oldukça umut verici görünmektedir

ÖZET

Özellikle yemekle birlikte tüketildiğinde papatya çayının antienflamatuar etkileri kan şekerinizi kontrol altına almanızı sağlayabilir.

5. Papatya Çayının Tansiyona Etkisi

Papatya çayı flavonoid grubundan antioksidanlarla doludur. Flavonoidlerin kalp hastalıklarının habercisi olan yüksek tansiyonu düşürdüğü ve kolesterolü kontrol altına aldığı gözlemlenmiştir

Şeker hastası 64 birey üzerinde yapılan bir araştırma ise yemeklerle birlikte papatya çayı tüketen kişilerin su içenlere göre daha düşük kolesterol, trigliserit ve LDL oranlarına sahip olduğunu öne sunmuştur

Bu konuda daha fazla araştırma gerekse de papatya çayını öğünlerinize eklemenin bir sakıncası yoktur.

ÖZET

Papatya çayı büyük bir flavonoid kaynağıdır. Bu antioksidanlar kalp sağlığınızı korur.

Papatya Çayının Diğer Faydaları

Papatya çayının sahip olduğu iddia edilen bu faydaları hakkında henüz herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Papatya çayının soğuk algınlığına iyi geldiği söylense de buna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, boğaz ağrılarına iyi geldiği de söylenmektedir

Papatya çayının soğuk algınlığına iyi geldiği söylense de buna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca, boğaz ağrılarına iyi geldiği de söylenmektedir Anksiyete ve depresyona karşı etkilidir: Papatya çayının anksiyete ve depresyon belirtilerini hafifletebileceğine dair bazı kanıtlar bulunsa da papatya bitkisi bu araştırmalarda aromaterapik veya yağ olarak kullanılmıştır

Papatya çayının anksiyete ve depresyon belirtilerini hafifletebileceğine dair bazı kanıtlar bulunsa da papatya bitkisi bu araştırmalarda aromaterapik veya yağ olarak kullanılmıştır Deri sağlığına yararlıdır: İçeriğinde papatya bulunan losyon, göz kremi ve sabun gibi ürünler kullanmanın deriyi nemlendirdiği ve deri enflamasyonunu azalttığı gözlemlenmiştir

İçeriğinde papatya bulunan losyon, göz kremi ve sabun gibi ürünler kullanmanın deriyi nemlendirdiği ve deri enflamasyonunu azalttığı gözlemlenmiştir Kemik erimesine iyi gelir: Papatya çayının kemik erimesi gibi sorunlara karşı etkili olduğu söylense de bu konuda çok fazla kanıt bulunmamaktadır

Papatya çayının sahip olduğu iddia edilen bu yararlar konusunda şu an kanıt olmaması yanlış oldukları anlamına gelmemektedir. Henüz bu konularda yeterli araştırma yapılmamıştır.

ÖZET

Papatya çayının bağışıklık sistemi, kemik ve deri sağlığı üzerinde etkisi olduğu kanıtlanmamıştır. Anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri ise yeteri kadar araştırılmamıştır.

Papatya Çayının Yan Etkileri Nelerdir?

Papatya çayı tüketimi çoğu birey için güvenlidir.

Kanarya otu ve kasımpatı gibi papatyagiller ailesinden bitkilere alerjisi olanlarda papatya çayı da benzer sorunlara yol açabilir (1).

Papatya içeren kozmetik ürünleri de direkt temas sonucunda gözlerinizi tahriş edebilir. Bu da bir göz iltihaplanması sayılan konjonktivit yol açabilir (1).

Küçük çocuklar, hamile veya emziren kadınlar, karaciğer veya böbrek hastalıkları olan bireyler üzerinde herhangi bir araştırma yapılmadığı da dikkate alınmalıdır.

Papatya Çayını Kimler İçmemeli

Papatya çayı tüketimi nedeniyle şu ana kadar hayati bir tehlike oluşmamıştır.

Bazı insanların papatya çayına alerjisi olsa da çoğu insan güvenle tüketebilir. Yan etkiler nadiren görülmektedir.

Son Söz

Papatya çayı sağlıklı bir içecektir. Büyük bir antioksidan deposudur ve kanser, kalp hastalıkları gibi sorunlara yakalanma riskinizi düşürür.

Papatya çayı üzerine yapılan araştırmalara oldukça umut verici olsa da etkileri hakkında kesin bir kanıya henüz varılamamıştır.

Papatya çayı üzerinde yapılan araştırmaların çoğu hayvanlar veya hücre örnekleri üzerine yapılmıştır ve gözlemlenen etkilerin insanlar için de etkili olduğu iddia edilemez.

Papatya çayı tüketimi kesinlikle güvenlidir ve birçok insan gerek tadı gerek kokusu nedeniyle bu leziz içeceği tercih etmektedir.

Papatya çayının potansiyel yararlarından faydalanmak için öğünlerinize bu içeceği ekleyebilirsiniz.