Kaza, Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta seyir halinde olan Enes A. (19) yönetimindeki 16 ANN 533 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarptıktan sonra hayvan çiftliğinin yanında bulunan büyükbaş hayvan dışkılarının atıldığı çukura düştü.



Kazada yaralanan sürücü Enes A., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.