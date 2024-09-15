Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde gece yarısı park halindeki otomobillere aracıyla çarpıp kaçan sürücü, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayda 3 araç hasar gördü.

Olay, geçtiğimiz gece saat 23.30 sıralarında Muradiye Mahallesi 93. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen araç, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda toplam 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Plakası tespit edilen aracın sürücüsünün bir müddet sonra emniyete giderek suçunu kabul ettiği öğrenildi.