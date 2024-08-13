Bursa'da bir aracın camının açık bırakılması sonucu cep telefonunu çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı 3. Onur Sokak'ta saat 14:00 sıralarında meydana geldi. Araç sahibinin camları açık bıraktığı araç, cadde üzerinde yürüyen bir genç tarafından fark edildi. Gencin, sürücünün uzaklaştığından emin olduktan sonra aracın yanına gidip telefonunu çaldığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızın soğukkanlı hareketlerle telefonu alıp arkasına bile bakmadan bölgeden ayrıldığı anlaşılıyor. Araç sahibi döndüğünde telefonunun yerinde olmadığını fark etti ve kameraları inceledi. Olayın ardından polis ekipleri, telefonun çalındığı şahsı yakalamak için araştırma başlattı.