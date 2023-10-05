Bahçelievler, Şirinevler'de geçtiğimiz 28 Eylül tarihinde meydana gelen patlama olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Patlamada üzücü bir şekilde 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayın nedeniyle ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın ocağa bağlı doğal gaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin hazırladığı rapora göre, patlama sonucu meydana gelen yangının elektrik kaynaklı olmadığı belirlendi. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan incelemede ise herhangi bir risk taşıyacak bir duruma rastlanmadı. Ancak, daire içinde yapılan incelemede mutfak bölgesinde bulunan doğal gaz vanasının açık pozisyonda olduğu ve bu vana bağlı olan fleksi hortumun kopuk olduğu belirlendi.

Patlamadan sonra sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden ikisinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu tespit edildi. Bu bulgular, patlamanın doğal gaz bağlantı hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu meydana geldiğini açıkça ortaya koydu.

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, "Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır" denildi.