Kocaeli Derince Limanı’nda patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, çok sayıda ekip sevk edildi. Gölcük'te de hissedilen patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana geldiği öğrenildi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamada 12 kişinin yaralandığını, 3 kişinin entübe edildiğini açıkladı. TMO'dan yapılan açıklamada, "Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir" denildi.

Patlama anına ilişkin görüntüler ise ortaya çıktı.

İşte o görüntüler. 