Kocaeli Derince Limanı’nda patlama meydana geldi. Bölgeden dumanlar yükselirken, çok sayıda ekip sevk edildi. Gölcük'te de hissedilen patlamanın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda meydana geldiği öğrenildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamada 12 kişinin yaralandığını, 3 kişinin entübe edildiğini açıkladı. TMO'dan yapılan açıklamada, "Patlamanın toz sıkışması nedeniyle olabileceği değerlendirilmekte olup, detaylı teknik inceleme sonucunda sebebi netleşecektir" denildi.
Patlama anına ilişkin görüntüler ise ortaya çıktı.
İşte o görüntüler.